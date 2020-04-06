В Уфе закрыли РКБ: пять врачей госпитализированы с подозрением на коронавирус

Об этом стало известно Медиакорсети из достоверных источников.

Сообщается, что пять врачей Республиканской клинической больницы госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Остальные сотрудники РКБ остаются в учреждении вместе с пациентами — все они будут изолированы.

­При этом сообщается, что их мог заразить пациент, который находился в медучреждении с подозрением на COVID-19.

В минздраве Башкирии подтвердили информацию о том, что РКБ им. Куватова закрыли на проведение карантинных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«У 5 сотрудников и 2 пациентов установлен диагноз внебольничная пневмония, covid19 пока не подтвержден. Все они направлены в инфекционную больницу, для дообследования на наличие короновируса и лечение. Состояние пациентов удовлетворительное. В больнице проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений. Во время карантинных мероприятий персонал больницы продолжит выполнять свою работу. В настоящее время прием пациентов приостановлен до завершения карантина», — сообщили в минздраве Башкирии.