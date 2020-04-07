Главврач РКБ в Уфе прокомментировала возможную вспышку коронавируса и видео с врачами

«Хочу поблагодарить в первую очередь наш коллектив РКБ, который с пониманием и открытой душой отнёсся к нынешней ситуации. Да, деятельность нашей больницы с 6 апреля приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий в условиях повышенной готовности и противодействия коронавирусной инфекции. Все сотрудники наряду с нашими пациентами остались в больнице до особого распоряжения. Да, действительно, несколько наших сотрудников госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Но уже у двоих из них получен отрицательный результат! Тут уж, действительно приходит на ум поговорка „лучше перебдеть, чем недобдеть“. Ждём остальных результатов! Но при этом мы не сидим сложа руки — продолжаются операции, работа над документацией и внедрением СМК. Отдельное спасибо нашим откликнувшимся друзьям, предлагающим помощь в решении многих вопросов. Это, действительно, дорогого стоит! Мы работаем для ВАС, оставайтесь, пожалуйста, дома для НАС!», — пишет Эльза Сыртланова.