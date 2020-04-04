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Самоизоляция Белорецка: въезд в город со стороны Уфы ограничен полицейскими патрулями

4 апреля 2020, 06:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта в соцсетях.

Также ограничен въезд в Белорецк через Ломовку. Напомним, два дня назад было введено ограничение движения автотранспорта по территории всего Белорецкого района, а въезды со стороны Магнитогорска и Учалов начали патрулировать полицейские.

Путем блокировки въездов власти надеются минимизировать риски завоза коронавирусной инфекции.

Напомним, в Белорецке открыта горячая линия по вопросам, связанным с режимом самоизоляции: вопросы принимаются по телефону 3-41-59 с 9 до 21 часов без выходных. Сообщения можно написать в WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8-905-004-65-13, а также отправить по электронной почте [email protected]. Анонимные вопросы и содержащие ненормативную лексику рассматриваться не будут.

#Новости#Коронавирус 2021#Андрей Королев#Общество
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