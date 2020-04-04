Самоизоляция Белорецка: въезд в город со стороны Уфы ограничен полицейскими патрулями

Напомним, в Белорецке открыта горячая линия по вопросам, связанным с режимом самоизоляции: вопросы принимаются по телефону 3-41-59 с 9 до 21 часов без выходных. Сообщения можно написать в WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8-905-004-65-13, а также отправить по электронной почте [email protected]. Анонимные вопросы и содержащие ненормативную лексику рассматриваться не будут.