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Posted 18 марта 2020, 10:27

Published 18 марта 2020, 10:27

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

Житель Уфы жестоко убил друга из-за телефона

Житель Уфы жестоко убил друга из-за телефона

18 марта 2020, 10:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Кровавое дело вскоре рассмотрят в Калилинском суде Уфы.

Жителя Уфы осудят за грабеж и убийство, передает пресс-служба суда. В сообщении также рассказывается версия следствия.

Предварительно известно, что мужчина находился в квартире вместе со своим знакомым. Приятели вместе распивали спиртные напитки, после чего обвиняемый решил выкрасть телефон убитого.

Когда тот заметил пропажу, то мужчины начали ссориться. В какой-то момент ссора стала все более напряженной, обвиняемый схватил нож и ударил им более 20 раз. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд по этому делу назначен на 23 марта.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Убийство
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