Житель Уфы жестоко убил друга из-за телефона

Posted 18 марта 2020, 10:27
Published 18 марта 2020, 10:27
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Жителя Уфы осудят за грабеж и убийство, передает пресс-служба суда. В сообщении также рассказывается версия следствия.
Предварительно известно, что мужчина находился в квартире вместе со своим знакомым. Приятели вместе распивали спиртные напитки, после чего обвиняемый решил выкрасть телефон убитого.
Когда тот заметил пропажу, то мужчины начали ссориться. В какой-то момент ссора стала все более напряженной, обвиняемый схватил нож и ударил им более 20 раз. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Суд по этому делу назначен на 23 марта.