В Японии подтвердили смертный приговор для убившего 19 инвалидов
Окружной суд города Иокогама (Япония) подтвердил смертный приговор Сатоси Уэмацу, убившему 19 и ранившему 20 человек с ограниченными умственными возможностями.
Этим решением инстанция отвергла просьбу защитников отменить приговор, признав злоумышленника невменяемым, и удовлетворила требование прокуратуры, сообщает 16 марта газета «Известия».
Преступление было совершено в июле 2016 года. Уэмацу проник в учреждение для умственно отсталых, где находилось 150 пациентов, и устроил там резню. В результате 19 человек погибли и еще 20 были ранены.
Сам Уэмацу почти три года проработал в данном учреждении. Он уволился незадолго до совершения преступления. Позднее злоумышленник заявил, что хотел избавить пациентов от страданий, а также о том, что он не считает их людьми. Кроме этого, выяснилось, что Уэмацу употреблял наркотические препараты.
В ходе разбирательства обвиняемый неоднократно произносил оскорбления в адрес инвалидов.