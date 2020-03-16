В Японии подтвердили смертный приговор для убившего 19 инвалидов

Преступление было совершено в июле 2016 года. Уэмацу проник в учреждение для умственно отсталых, где находилось 150 пациентов, и устроил там резню. В результате 19 человек погибли и еще 20 были ранены.

Сам Уэмацу почти три года проработал в данном учреждении. Он уволился незадолго до совершения преступления. Позднее злоумышленник заявил, что хотел избавить пациентов от страданий, а также о том, что он не считает их людьми. Кроме этого, выяснилось, что Уэмацу употреблял наркотические препараты.