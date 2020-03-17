Пенсионерка из Омской области убила скалкой своего ухажера
17 марта, 16:29ПроисшествияФото: pxhere.com
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Жительница одного из поселков Большереченского района Омской области задержана по подозрению в убийстве. Пенсионерка нанесла несовместимые с жизнью травмы знакомому, который попытался её соблазнить.
Инцидент произошел 7 марта, информирует газета «Известия».
В тот день пенсионерка распивала спиртные напитки у себя дома вместе с двумя знакомыми. Один из них пытался соблазнить хозяйку дома. Она испугалась и несколько раз ударила его скалкой.
После этого распитие спиртного продолжилось. Лишь на следующий день на место была вызвана бригада “Скорой помощи”. Однако медики могли лишь констатировать смерть мужчины.
Возбуждено уголовное дело. Пенсионерка находится в СИЗО.
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