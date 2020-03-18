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Posted 18 марта 2020, 08:57

Published 18 марта 2020, 08:57

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии молодую маму насиловали четыре часа в ее же доме

В Башкирии молодую маму насиловали четыре часа в ее же доме

18 марта 2020, 08:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Преступление произошло прямо у нее дома.

В Иглинском районе пострадала 32-летняя молодая мама. Над женщиной надругались в ее же доме.

Случай произошел 15 марта. По информации «КП-Уфа», в воскресенье днем женщина распивала алкогольные напитки вместе с ее знакомым. Пострадавшая рассказала, что издевательства длились четыре часа.

Обвиняемый вскоре был задержан полицейскими, им оказался 53-летний местный слесарь. Сейчас пока еще устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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