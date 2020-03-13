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Posted 13 марта 2020, 10:19

Published 13 марта 2020, 10:19

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В освобожденном городе Сирии найдено ещё одно оружейное производство террористов

13 марта 2020, 10:19
В населенном пункте Кафр-Наха (Сирия), который находится на западе освобожденного от боевиков Алеппо, было обнаружено самодельное производство оружия и боеприпасов.

Раньше в ангаре, где боевики развернули свой завод, изготавливали печи, строительную сетку и арматуру, сообщает газета «Известия» 13 марта.

Отмечается, что террористы производили бомбы с поражающими элементами внутри. По мнению экспертов, тротил для них поставлялся из зарубежных стран

Склад боеприпасов был обнаружен неподалеку, в бывшем цехе по шитью женской одежды.

Кафр-Наха в течение нескольких лет контролировался боевиками. Сейчас в город начинают возвращаться мирные жители.

#Ольга Земскова#В мире#Новости
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