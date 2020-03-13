В освобожденном городе Сирии найдено ещё одно оружейное производство террористов

В населенном пункте Кафр-Наха (Сирия), который находится на западе освобожденного от боевиков Алеппо, было обнаружено самодельное производство оружия и боеприпасов.

Раньше в ангаре, где боевики развернули свой завод, изготавливали печи, строительную сетку и арматуру, сообщает газета «Известия» 13 марта. Отмечается, что террористы производили бомбы с поражающими элементами внутри. По мнению экспертов, тротил для них поставлялся из зарубежных стран Склад боеприпасов был обнаружен неподалеку, в бывшем цехе по шитью женской одежды. Кафр-Наха в течение нескольких лет контролировался боевиками. Сейчас в город начинают возвращаться мирные жители.