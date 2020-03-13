В освобожденном городе Сирии найдено ещё одно оружейное производство террористов

Posted 13 марта 2020, 10:19
Published 13 марта 2020, 10:19
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Раньше в ангаре, где боевики развернули свой завод, изготавливали печи, строительную сетку и арматуру, сообщает газета «Известия» 13 марта.
Отмечается, что террористы производили бомбы с поражающими элементами внутри. По мнению экспертов, тротил для них поставлялся из зарубежных стран
Склад боеприпасов был обнаружен неподалеку, в бывшем цехе по шитью женской одежды.
Кафр-Наха в течение нескольких лет контролировался боевиками. Сейчас в город начинают возвращаться мирные жители.