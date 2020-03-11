В Башкирии тяжелобольных будут перевозить воздушным транспортом

Posted 11 марта 2020, 07:59
Published 11 марта 2020, 07:59
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Планируется, что на выделенные 9,9 млн рублей медики планируют доставлять больных из аэропорта специально оборудованными вертолетами и самолетами. Один летный час на таком авиатранспорте обойдется от 73 до 77 тысяч рублей.
На сайте госзакупок сказано, что полеты должны осуществляться не более чем через полчаса после подачи заявки, судно должно быть оборудовано не менее чем двумя лежачими местами, дальность полета не менее 00 километров.
По информации РБК-Уфа, инициатива никак не связана с коронавирусной инфекцией. В настоящий момент идут поиски подрядчика.