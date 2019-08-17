В Башкирию поступили автомобили для перевозки пожилых людей и инвалидов
Речь идет о 18 специальных автобусах.
Накануне, 16 августа, в Уфе прошла церемония вручения 18 автомобилей «Газель Некст», предназначенных для транспортировки пожилых людей в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение»..
Как сообщила пресс-служба правительства РБ, автомобили снабжены специалными электроподъемниками, которые помогают поднят в машину инвалидную коляску с человеком для поездки куда-либо.
В каждом автобусе могут уместиться восемь человек. На их приобретение из федерального бюджета было выделено 34 млн рублей.
Сообщается также, что теперь, после появления этих машин, в республике стало 52 мобильных бригады, способные перевозить людей в инвалидных колясках. В основном такие автомобили будут закреплены за домами престарелых, психоневрологическими интернатами и республиканским геронтологическим центром. На таких автомобилях можно будет посетить больницы для сдачи анализов или обследований либо съездить в пункты оказания социальных услуг.