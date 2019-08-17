В Башкирию поступили автомобили для перевозки пожилых людей и инвалидов

В каждом автобусе могут уместиться восемь человек. На их приобретение из федерального бюджета было выделено 34 млн рублей.

Сообщается также, что теперь, после появления этих машин, в республике стало 52 мобильных бригады, способные перевозить людей в инвалидных колясках. В основном такие автомобили будут закреплены за домами престарелых, психоневрологическими интернатами и республиканским геронтологическим центром. На таких автомобилях можно будет посетить больницы для сдачи анализов или обследований либо съездить в пункты оказания социальных услуг.