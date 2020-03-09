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«Салават Юлаев» сразится с «Авангардом» в пятом матче серии

9 марта 2020, 07:04
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Игру можно будет посмотреть в прямой трансляции.

Сегодня уфимская хоккейная команда «Салават Юлаев» поборется за победу в игре с «Авангардом». Это уже пятая игра ¼ финала Восточной конференции КХЛ. Матч состоится в городе Балашиха в 17:00 по московскому времени. Уфимцы смогут посмотреть прямую трансляцию.

По итогам прошедших четырех матчей счет в серии составил 2:2. Омская хоккейная команда одержала победу в первом и четвертом матче, а «Салават Юлаев» оказался сильнее и быстрее во втором и третьем. Последняя игра закончилась поражением уфимской команды со счетом 5:1.

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