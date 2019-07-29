Форвард ХК «Салават Юлаев» всерьез замахнулся на Кубок Гагарина
Линус Умарк уверен, что юлаевцы имеют все шансы стать следующими обладателями Кубка Гагарина.
Нападающий хоккейной дружины из Башкирии опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию пышущей здоровьем и радостью команды, которая с 20 июля находится на учебно-тренировочном сборе в Финляндии.
«Мы будем следующими чемпионами Кубка Гагарина, поверьте мне», – заявил швед.
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Next Gagarin champions !! Trust me💚💚💚#greenmachine
Публикация от Linus Omark (@limpan67omark)
Пока юлаевцы пробудут в Финляндии еще несколько дней, до первого августа.
Напомним, в минувшем сезоне ХК «Салават Юлаев» в шести матчах первого раунда плей-офф одолел «Металлург», затем, во втором раунде, справился с «Автомобилистом», но в финале Восточной конференции проиграл хоккейную битву «Авангарду».
Линус Умарк в прошлом регулярном сезоне участвовал в 56 матчах и набрал в них 49 очков (10+39). В плей-офф Умарк сыграл 17 матчей и заработал в них 18 результативных действий, его показатель полезности +11.