Форвард ХК «Салават Юлаев» всерьез замахнулся на Кубок Гагарина

Нападающий хоккейной дружины из Башкирии опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию пышущей здоровьем и радостью команды, которая с 20 июля находится на учебно-тренировочном сборе в Финляндии.

«Мы будем следующими чемпионами Кубка Гагарина, поверьте мне», – заявил швед.

Пока юлаевцы пробудут в Финляндии еще несколько дней, до первого августа.

Напомним, в минувшем сезоне ХК «Салават Юлаев» в шести матчах первого раунда плей-офф одолел «Металлург», затем, во втором раунде, справился с «Автомобилистом», но в финале Восточной конференции проиграл хоккейную битву «Авангарду».