Президент назвал востребованными правки к Конституции

Еще одна предложенная президентом правка касается МРОТ. Он не должен быть ниже прожиточного минимума. Кроме этого Владимир Путин считает, что необходимо ежегодно индексировать пенсии. Это далеко не все правки, только президент предложил 10, еще несколько сотен поступило от партий, общественных и других организаций.