Президент назвал востребованными правки к Конституции

Лидер России напомнил, что нынешняя конституция Российской Федерации принималась в особой ситуации, но сейчас положение изменилось. «По сути, у нас уже другая страна в этом смысле. И конечно, поправки востребованы», – цитирует президента rns.online.
По мнению главы государства важно, чтобы обновленная Конституция объединяла россиян, вне зависимости о того, где они живут, кому молятся и к какой нации себя относят.
Владимир Путин предложил внести в Конституцию пункт о приоритете норм Основного закона России над международным правом. Также он считает необходимым запретить депутатам Госдумы, членам Совфеда, министрам, судьям и руководителям различных ведомств иметь иностранное гражданство.
Еще одна предложенная президентом правка касается МРОТ. Он не должен быть ниже прожиточного минимума. Кроме этого Владимир Путин считает, что необходимо ежегодно индексировать пенсии. Это далеко не все правки, только президент предложил 10, еще несколько сотен поступило от партий, общественных и других организаций.