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Posted 5 марта 2020, 08:23

Published 5 марта 2020, 08:23

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В скандальном роддоме в Башкирии родился первый младенец

В скандальном роддоме в Башкирии родился первый младенец

5 марта 2020, 08:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава региона Радий Хабиров назвал то, что происходило в учреждении «форменным издевательством».

Руководитель региона Радий Хабиров сообщил в социальных сетях, что в многострадальном роддоме в Белебее, реконструкция которого завершилась скандалом, родился первый младенец. Напомним, в 2013 году в учреждении делали реконструкцию, когда же она завершилась были найдены многочисленные нарушения.

Рожениц долгое время отправляли в Бижбуляк, Уфу, Октябрьский и Приютово, позже Хабиров поставил на исправление ошибок срок до конца 2019 года.

«Этому малышу сегодня радуемся вместе со всем Белебеем! Он сегодня родился первым после окончания многострадального ремонта белебеевского роддома. Роддом в Белебее не работал с 15-го года, когда после некачественного ремонта начались долгие суды-пересуды… Для рожениц, которых много в большом городе, это было форменным издевательством», – прокомментировал глава республики.

Он также предупредил, что подобное допускать в регионе не намерен и заключил, что «не дай бог кому-то еще раз допустить, чтобы подобное повторилось».

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