В скандальном роддоме в Башкирии родился первый младенец

«Этому малышу сегодня радуемся вместе со всем Белебеем! Он сегодня родился первым после окончания многострадального ремонта белебеевского роддома. Роддом в Белебее не работал с 15-го года, когда после некачественного ремонта начались долгие суды-пересуды… Для рожениц, которых много в большом городе, это было форменным издевательством», – прокомментировал глава республики.