Горячая проблема остывшей еды: система питания в школах Башкирии все еще не налажена

— Мы понимаем, что это полезная еда, но дети съедают половину, объедают, скажем, пюре вокруг мяса и уходят. Коллеги правильно сказали — у детей есть две оценки еды: вкусно и невкусно. Вкусно — значит, еда для них привычная, они уже пробовали что-то подобное дома или в кафе. Если невкусно — можно только догадываться, почему. На мой взгляд, к причинам можно отнести неаппетитный вид — детям не готовят это дома, они это в принципе не едят: «кроме пельменей я ничего не ем», «этот бутерброд не похож на гамбургер». Культура питания совершенно отсутствует. Многих детей смущает, например, когда котлета полита подливкой — непонятной для них массой. Внешний вид очень много значит, красиво оформленные блюда сами будут залетать в рот.