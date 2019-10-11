Несъедобная реформа: новая система питания в школах и детсадах испытывает проблемы

Как отметила директор Центра детского и диетического питания (ныне это оператор питания всех уфимских школ) Марина Асфандиярова в ходе круглого стола «Чем кормят детей в детских садах и школах?», почти 40% всех новых обращений в Центр касаются проблемы остывшей еды. Это одна из основных причин отказа детей от питания в школах в принципе — об этом, к слову, напоминала на минувшем региональном августовском совещании по образованию уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова. Зачастую это происходит потому, что еда подается заранее, но зачастую это единственная возможность — учитывая региональные школьные ресурсы — чтобы дети успели поесть во время коротких перемен. Больших перемен во многих школах сейчас нет — либо из-за двух смен, либо из-за недавно введенной пятидневки. Чтобы решить проблему, по словам Марины Асфандияровой, закупается новое оборудование, которое позволяет сохранять еду теплой продолжительное время. Закупят ли это оборудование в те школы, которые не могут себе позволить отремонтировать столовые?