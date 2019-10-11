Несъедобная реформа: новая система питания в школах и детсадах испытывает проблемы

Posted 11 октября 2019, 05:48
Published 11 октября 2019, 05:48
Modified 17 октября 2022, 20:10
Updated 17 октября 2022, 20:10
Реформировать систему питания было решено из-за снижения качества питания школьников, неадекватного меню и закупок некачественного сырья аутсорсерами. Эти проблемы безуспешно пытались решить последние несколько лет, поэтому неудивительно, что после всех громких заявлений они остались нерешенными и сейчас, после официального запуска обновленной системы.
Как отметила директор Центра детского и диетического питания (ныне это оператор питания всех уфимских школ) Марина Асфандиярова в ходе круглого стола «Чем кормят детей в детских садах и школах?», почти 40% всех новых обращений в Центр касаются проблемы остывшей еды. Это одна из основных причин отказа детей от питания в школах в принципе — об этом, к слову, напоминала на минувшем региональном августовском совещании по образованию уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова. Зачастую это происходит потому, что еда подается заранее, но зачастую это единственная возможность — учитывая региональные школьные ресурсы — чтобы дети успели поесть во время коротких перемен. Больших перемен во многих школах сейчас нет — либо из-за двух смен, либо из-за недавно введенной пятидневки. Чтобы решить проблему, по словам Марины Асфандияровой, закупается новое оборудование, которое позволяет сохранять еду теплой продолжительное время. Закупят ли это оборудование в те школы, которые не могут себе позволить отремонтировать столовые?
— Мы проверили 15-20 районов и везде много нареканий. Есть факты, когда детям не дают положенное количество продуктов. Я пока не буду говорить о сколах на посуде, хотя мы придём и к этому: во всех школьных столовых должна быть типичная посуда, которую мне показали в Уфе. Гораздо больше возмущает недовес порций, — отметил глава РБ Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
Много обращений поступает и в адрес существующего меню. В частности, родителей не устраивает наличие в рационе сосисок и сахара. По словам Марины Асфандияровой, избыточного количества соли и сахара в детском питании нет — нормы маленькие, специй нет вообще.
Как выяснилось, обновленное единое меню, которое должно было стать эдаким ноу-хау, «не железобетонное», по выражению руководителя ЦДДП, и работа над ним еще продолжается. С актуальным меню для школ и детских садов можно ознакомиться на сайте Центра питания.
При этом в соцсетях периодически появляются посты возмущенных родителей, которые пишут о некачественном школьном питании своих детей. Так, в частности, 17 сентября карикатурист Камиль Бузыкаев выложил фотографию обеда в лицее № 96. За день до этого были аналогичные жалобы учеников школы № 71.
— Утром 18 сентября в столовой лицея № 96 была проведена проверка руководством Центра диетического питания, — прокомментировала директор лицея Татьяна Евстифеева. — Ежедневно за качеством питания следит бракеражная комиссия лицея, в которую входят представители администрации лицея, медицинский работник и родители. 16 сентября, в день, когда, по словам родителя, детям давали некачественные котлеты, бракеражная комиссия также проверила еду. Нареканий по качеству приготовления пищи у нас никогда не было.
Впоследствии мясо от ООО «Зуевское» сдали на проверку в лабораторию — согласно результатам экспертизы, оно соответствовало всем нормам детского питания и Таможенного союза.
ООО «Зуевское» (гендиректор — предприниматель Альберт Мухамедьяров) реализует в республике приоритетный инвестпроект по развитию мясного животноводства по распоряжению главы РБ Радия Хабирова. На сегодняшний день это единственный в регионе подобный проект полного цикла от растениеводства, животноводства, до убоя и переработки мяса. В сентябре компания поставила 25 тонн мяса по контрактам в уфимские школы и детские сады. Напомним, весной этого года магазин-кафе Альберта Мухамедьярова, реализующий фермерскую продукцию республиканских производителей, был временно закрыт по решению сотрудницы Роспотребнадзора по РБ, которая провела внеплановую проверку заведения. Через несколько дней после разбирательства в ведомстве сотрудница совершила самоубийство и была найдена мертвой. Мотивы самоубийства остались неясными.
По заданию главы региона Радия Хабирова, с 14 октября эксперты будут отправлены в муниципалитеты республики, чтобы лично проверить организацию школьного питания на местах.
— Рекомендую главам лично проверить каждую школьную столовую, собрать директоров школ и сделать им последнее предупреждение. Если после проверок мне приведут факты, что детям не докладывают еду или есть просроченная продукция, я буду настаивать на принятии кадровых решений, — подчеркнул Радий Хабиров.
О том, что даже при тех же ценах на питание в школах у учащихся не хватает на него денег, речи не идет. Как, впрочем, и о том, что у директоров школ, которым собираются делать последнее предупреждение, не хватает полномочий, чтобы решить эти проблемы.
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