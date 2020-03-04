В Уфе школьники устроили массовое побоище

Posted 4 марта 2020, 10:38
Published 4 марта 2020, 10:38
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Массовая драка, по информации «ГТРК-Башкортостан», произошла в Уфе 29 февраля. На школьников напала толпа неизвестных подростков.
По данным регионального МВД, школьники в тот момент находились на улице, когда подростки к ним подошли и завязали разговор. Позднее беседа переросла в перепалку, а потом и в драку.
В настоящий момент личности участников конфликта пока что не установлены, полиция ведет поиски.