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Posted 4 марта 2020, 10:38

Published 4 марта 2020, 10:38

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

В Уфе школьники устроили массовое побоище

В Уфе школьники устроили массовое побоище

4 марта 2020, 10:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сейчас всех участников конфликта разыскивает полиция.

Массовая драка, по информации «ГТРК-Башкортостан», произошла в Уфе 29 февраля. На школьников напала толпа неизвестных подростков.

По данным регионального МВД, школьники в тот момент находились на улице, когда подростки к ним подошли и завязали разговор. Позднее беседа переросла в перепалку, а потом и в драку.

В настоящий момент личности участников конфликта пока что не установлены, полиция ведет поиски.

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