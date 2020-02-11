«Лютый, лютый райончик»: в Уфе на Телецентре ночью произошла массовая драка Видео
Видео драки, в которой участвуют около 10 молодых парней, сняли очевидцы происшествия.
Видео было опубликовано в инстаграм-аккаунте ufarb. На нем видно, как несколько молодых человек буквально сцепились друг в друга прямо у дороги.
Видео снял очевидец одного из многоквартирных домов напротив. Пользователь при этом усмехался и назвал происшедшее «обыденным делом на Телецентре».
«Обожаю этот райончик, лютый, лютый, лютый вообще! Вы говорите, в Черниковке движуха, нет, вот где вся движня! Каждую ночь на Телецентре. Крузак жалко поцарапали», - говорит автор видео.
При этом действительно молодые парни, забывшись в драке, задели руками припаркованный рядом автомобиль «Ленд Крузер».
В пресс-службе МВД по РБ Медиакорсети сообщили, что никаких заявлений по поводу массовой драки за минувшую неделю в Уфе в полицию не поступало, информация уточняется.
Медиакорсеть следит за развитием событий.