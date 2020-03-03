В Башкирии в потасовке до полусмерти избили 34-летнего мужчину

Позже в правоохранительных органах установили, что он пошел на разборки с нетрезвой компанией, куда мужчину вызвал старый неприятель 38 лет. В ходе разборок между мужчинами началась потасовка, которая переросла в драку. Во время стычки пострадавшего сильно ударил зачинщик, и тот упал на бетонную поверхность и не смог встать.