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Posted 3 марта 2020, 08:35

Published 3 марта 2020, 08:35

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

В Башкирии в потасовке до полусмерти избили 34-летнего мужчину

В Башкирии в потасовке до полусмерти избили 34-летнего мужчину

3 марта 2020, 08:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Его обнаружили около дома на Тухвата Янаби.

В МВД по Башкирии сообщили, что 34-летнего мужчину избили 29 февраля в Уфе. Обнаружили его в тот же день в бессознательном состоянии полицейские.

Позже в правоохранительных органах установили, что он пошел на разборки с нетрезвой компанией, куда мужчину вызвал старый неприятель 38 лет. В ходе разборок между мужчинами началась потасовка, которая переросла в драку. Во время стычки пострадавшего сильно ударил зачинщик, и тот упал на бетонную поверхность и не смог встать.

Пострадавший сейчас находится в больнице под присмотром врачей, а в отношении подозреваемого заведено уголовное дело.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Массовая драка#Драка
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