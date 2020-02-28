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Posted 28 февраля 2020, 07:02

Published 28 февраля 2020, 07:02

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

Под Уфой 30-летний мужчина получил ножом в грудь

Под Уфой 30-летний мужчина получил ножом в грудь

28 февраля 2020, 07:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На него напал 32-летний ранее судимый уроженец Башкирии.

О пострадавшем, по данным МВД по Башкирии, сообщили в полицию фельдшеры скорой помощи. Инцидент произошел в Демском садовом товариществе возле дома нападавшего.

Предварительно установлено, что конфликт произошел, когда оба мужчины – 30-летний пострадавший и 32-летний подозреваемый были пьяными. Потерпевший первый полез с оскорблениями к хозяину дома, за что и получил ножом в грудь.

В настоящий момент злоумышленника уже задержали, он дал признательное показание, а пострадавший находится в больнице.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Следком Башкортостана
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