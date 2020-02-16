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Posted 16 февраля 2020, 13:18

Published 16 февраля 2020, 13:18

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

За охрану объектов Управления налоговой службы по Башкирии заплатят 4,8 млн рублей

За охрану объектов Управления налоговой службы по Башкирии заплатят 4,8 млн рублей

16 февраля 2020, 13:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
УФНС России по Башкирии ищет подрядчика для оказания услуг охраны административных зданий.

Он должен располагать необходимыми лицензиями, начальная цена госконтракта на охрану 69 объектов составляет 4,8 млн руб. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на официальный сайт госзакупок.

Деньги планируется выделить из федерального бюджета. Договор будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Предполагается использование пульта централизованного наблюдения и передачи в дежурную часть исполнителя тревожных сообщений, поступивших при срабатывании систем охранно-пожарной сигнализации и кнопок тревожной сигнализации, направление группы задержания, обеспечивающее реагирование и выезд подвижного наряда по сигналу «Тревога» в максимально короткие сроки. При наличии реальной угрозы жизни и здоровью граждан должны быть приняты необходимые меры. От подрядчика требуется обеспечить сохранность товарно-материальных ценностей, противопожарную безопасность и антитеррористическую защищенность объектов.

Проектом контракта оговаривается обеспечение подключения к системе централизованной охраны техсредств охраны заказчика, передающих по каналам связи информацию о несанкционированном проникновении в охраняемые помещения, и их эксплуатационное обслуживание.

Заявки можно подавать до 18 февраля 2020 года, аукцион состоится 19 февраля.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Налоговая служба
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