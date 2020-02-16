За охрану объектов Управления налоговой службы по Башкирии заплатят 4,8 млн рублей

Предполагается использование пульта централизованного наблюдения и передачи в дежурную часть исполнителя тревожных сообщений, поступивших при срабатывании систем охранно-пожарной сигнализации и кнопок тревожной сигнализации, направление группы задержания, обеспечивающее реагирование и выезд подвижного наряда по сигналу «Тревога» в максимально короткие сроки. При наличии реальной угрозы жизни и здоровью граждан должны быть приняты необходимые меры. От подрядчика требуется обеспечить сохранность товарно-материальных ценностей, противопожарную безопасность и антитеррористическую защищенность объектов.