Мужчина из Башкирии погиб во время работы на стройке

Posted 11 февраля 2020, 12:18
Published 11 февраля 2020, 12:18
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
По данным гострудинспекции строитель погиб из-за несчастного случая, произошедшего в Гафурийском районе.
В настоящий момент известно, что несчастный случай произошел с 39-летним строителем 4 февраля. Он работал на стройке завода по производству алкогольной продукции в селе Булгаково Уфимского района.
Мужчина сорвался в технический проем с высоты 5,6 метра и скончался в больнице.
Сейчас в гоструде начали расследование случившегося.