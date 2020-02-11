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Posted 11 февраля 2020, 12:18

Published 11 февраля 2020, 12:18

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Мужчина из Башкирии погиб во время работы на стройке

Мужчина из Башкирии погиб во время работы на стройке

11 февраля 2020, 12:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Выяснилось, что он погиб, сорвавшись в технический проем во время работы.

По данным гострудинспекции строитель погиб из-за несчастного случая, произошедшего в Гафурийском районе.

В настоящий момент известно, что несчастный случай произошел с 39-летним строителем 4 февраля. Он работал на стройке завода по производству алкогольной продукции в селе Булгаково Уфимского района.

Мужчина сорвался в технический проем с высоты 5,6 метра и скончался в больнице.

Сейчас в гоструде начали расследование случившегося.

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