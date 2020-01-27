В Уфе произошла массовая авария, погиб 32-летний мужчина
Сегодня, 13:10ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МВД по Башкирии, ГИБДД по Башкирии
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В госавтоинспекции сообщили подробности ДТП.
В ГИБДД по Башкирии сообщили, что столкновение произошло в ночь на 27 января ближе к полуночи.
В настоящий момент, по данным ведомства, известно, что 22-летний уфимец за рулем ВАЗ-2112 поворачивал налево и столкнулся со встречным автомобилем «Шкодой Октавия» под управлением 19-летнего студента. После этого «Шкодой Октавия» столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением также 19-летнего студента-первокурсника.
В результате массового столкновения пострадал водитель и и пассажиры ВАЗ-2112, мужчина и женщина, 32 лет и 31 года. Все трое были госпитализированы, а вскоре мужчина скончался от полученных травм.
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