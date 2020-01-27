В Уфе произошла массовая авария, погиб 32-летний мужчина

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что столкновение произошло в ночь на 27 января ближе к полуночи.

В настоящий момент, по данным ведомства, известно, что 22-летний уфимец за рулем ВАЗ-2112 поворачивал налево и столкнулся со встречным автомобилем «Шкодой Октавия» под управлением 19-летнего студента. После этого «Шкодой Октавия» столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением также 19-летнего студента-первокурсника.