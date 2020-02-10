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Posted 10 февраля 2020, 10:45

Published 10 февраля 2020, 10:45

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Башкирии приняли упрощающий фермерам законопроект

В Башкирии приняли упрощающий фермерам законопроект

10 февраля 2020, 10:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутаты Курултая РБ приняли изменения в закон, регулирующий племенное животноводство.

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, новый закон устранил административные барьеры, которые были связаны с искусственным осеменением, и если раньше нужно было для этого специальное разрешение, то в современных условиях эта норма уже устарела и только тормозит развитие отрасли, считает он.

Кроме того, законопроект наделил новыми полномочиями племенную службу, туда теперь входит обеспечение надлежащей экспертизы, ведение государственной книги племенных животных, и выдача племенного свидетельства. Также племенная служба будет заниматься реализацией госпрограмм по развитию племенного животноводства.

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#Алия Фатхиева#Политика#Новости#Законы / Законопроекты#Закон
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