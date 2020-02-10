В Башкирии приняли упрощающий фермерам законопроект

Posted 10 февраля 2020, 10:45
Published 10 февраля 2020, 10:45
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, новый закон устранил административные барьеры, которые были связаны с искусственным осеменением, и если раньше нужно было для этого специальное разрешение, то в современных условиях эта норма уже устарела и только тормозит развитие отрасли, считает он.
Кроме того, законопроект наделил новыми полномочиями племенную службу, туда теперь входит обеспечение надлежащей экспертизы, ведение государственной книги племенных животных, и выдача племенного свидетельства. Также племенная служба будет заниматься реализацией госпрограмм по развитию племенного животноводства.