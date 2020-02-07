В Уфе за мошенничество судят начальника уголовного розыска

Posted 7 февраля 2020, 12:22
Published 7 февраля 2020, 12:22
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Следственный комитет в Башкирии передал, что бывший начальник уголовного розыска предстанет за мошенничество перед судом.
В релизе ведомства отмечает, что в период с ноября 2017 года по апрель 2019 года обвиняемый брал деньги, которые выделялись на обеспечение оперативно-розыскной деятельности, а чтобы обосновать расходы предоставлял фиктивные документы.
Общая сумма хищения составила 177 тысяч рублей, установили в следкоме. Факт хищения установили сотрудники ФСБ, обвиняемый свою вину так и не признал. По результатам служебной проверки его уволили со службы за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. В ведомстве отметили, что обвинительное заключение утверждено.