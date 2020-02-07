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Posted 7 февраля 2020, 12:22

Published 7 февраля 2020, 12:22

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В Уфе за мошенничество судят начальника уголовного розыска

В Уфе за мошенничество судят начальника уголовного розыска

7 февраля 2020, 12:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В течение двух лет он крал деньги на обеспечение деятельности отделения и подделывал документы.

Следственный комитет в Башкирии передал, что бывший начальник уголовного розыска предстанет за мошенничество перед судом.

В релизе ведомства отмечает, что в период с ноября 2017 года по апрель 2019 года обвиняемый брал деньги, которые выделялись на обеспечение оперативно-розыскной деятельности, а чтобы обосновать расходы предоставлял фиктивные документы.

Общая сумма хищения составила 177 тысяч рублей, установили в следкоме. Факт хищения установили сотрудники ФСБ, обвиняемый свою вину так и не признал. По результатам служебной проверки его уволили со службы за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. В ведомстве отметили, что обвинительное заключение утверждено.

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#Происшествия#Новости#Мошенничество#Следком Башкортостана
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