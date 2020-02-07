В Уфе за мошенничество судят начальника уголовного розыска

Общая сумма хищения составила 177 тысяч рублей, установили в следкоме. Факт хищения установили сотрудники ФСБ, обвиняемый свою вину так и не признал. По результатам служебной проверки его уволили со службы за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. В ведомстве отметили, что обвинительное заключение утверждено.