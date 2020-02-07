ОРВИ наступает: шесть школ Уфы полностью перестали работать из-за карантина

Всех учащихся этих школ перевели на дистанционное обучение до 13 февраля – всего таких 5769 школьников.
Карантин также действует в 17 уфимских школах, в 150 классах. Часть школьников также занимаются из дома.
Напомним, что карантин вводят в том случае, если число заболевших в классе или школе достигает 20%. Решение об этом принимают в руководстве класса или школы.
По последним данным Роспотребнадзора республики, в регионе наблюдается повышение эпидемического порога и рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом. В период с 27 января по 2 февраля в регионе заболели 27 469 человек, из них 69,8% – дети.
Ранее Медиакорсеть передавала, что в республике на карантин были закрыты 29 групп детских садов и классов школ в самых разных районах республики: Дуванском, Белокатайском, Учалинском, Хайбуллинском и других районах, а также в Уфе, Салавате Агидели.