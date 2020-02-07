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ОРВИ наступает: шесть школ Уфы полностью перестали работать из-за карантина

7 февраля 2020, 05:03
Фото: pixabay.com
Образовательный процесс полностью прекращен в шести школах Уфы в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа.

Всех учащихся этих школ перевели на дистанционное обучение до 13 февраля – всего таких 5769 школьников.

Карантин также действует в 17 уфимских школах, в 150 классах. Часть школьников также занимаются из дома.

Напомним, что карантин вводят в том случае, если число заболевших в классе или школе достигает 20%. Решение об этом принимают в руководстве класса или школы.

По последним данным Роспотребнадзора республики, в регионе наблюдается повышение эпидемического порога и рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом. В период с 27 января по 2 февраля в регионе заболели 27 469 человек, из них 69,8% – дети.

Ранее Медиакорсеть передавала, что в республике на карантин были закрыты 29 групп детских садов и классов школ в самых разных районах республики: Дуванском, Белокатайском, Учалинском, Хайбуллинском и других районах, а также в Уфе, Салавате Агидели.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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