20 тысяч заболевших за неделю: детсады и школы Башкирии начали закрывать из-за ОРВИ
Сегодня, 09:09ОбществоНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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Врачи республики зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
По данным Роспотребнадзора республики, только за последнюю недели специалистами было отмечено20 916 человек, заболевших ОРВИ, при этом 6,7 тысяч из них - жители Уфы. При этом врачи стараются избегать термина «эпидемия» в связи с этим и заявляют, что в регионе ее нет.
Тем не менее, по данным на 29 января, в Башкирии на карантин закрыты 29 групп детских садов и классов школ в самых разных районах республики: Дуванском, Белокатайском, Учалинском, Хайбуллинском и других районах, а также в Уфе, Салавате Агидели.
По словам терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, чтобы избежать заражения ОРВИ, необходимо тщательно высыпаться, регулярно проветривать квартиру и офис.
Ранее мы уже писали о том, что в Башкирии сообщили о росте заболевших ОРВИ и гриппом.
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