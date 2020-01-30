20 тысяч заболевших за неделю: детсады и школы Башкирии начали закрывать из-за ОРВИ

По данным Роспотребнадзора республики, только за последнюю недели специалистами было отмечено20 916 человек, заболевших ОРВИ, при этом 6,7 тысяч из них - жители Уфы. При этом врачи стараются избегать термина «эпидемия» в связи с этим и заявляют, что в регионе ее нет.

Тем не менее, по данным на 29 января, в Башкирии на карантин закрыты 29 групп детских садов и классов школ в самых разных районах республики: Дуванском, Белокатайском, Учалинском, Хайбуллинском и других районах, а также в Уфе, Салавате Агидели.

По словам терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, чтобы избежать заражения ОРВИ, необходимо тщательно высыпаться, регулярно проветривать квартиру и офис.