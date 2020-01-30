Среди заболевших ОРВИ и гриппом в Башкирии преобладают детсадовцы и школьники
Сегодня, 20:07ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Такие данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.
Сезонные вирусы ОРВИ и гриппа активнее всего нанесли удар по детям дошкольного и школьного возраста. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Как мы уже сообщали ранее, за последнюю неделю в республике набралось 20 916 человек, которым врачи диагностировали ОРВИ, 6,7 тысяч из них проживают в Уфе.
По данным на вчерашний день, 29 января, в регионе объявлен карантин в 29 группах детских садов и школьных классах в Дуванском, Белокатайском, Учалинском, Хайбуллинском и других районах, а также в городах Уфе, Салавате Агидели.
Напомним, ранее в Башкирии также сообщали о серьезном росте заболевших ОРВИ и гриппом.
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