В офисах «Башмилка» прошли обыски: им грозит банкротство, заведено уголовное дело

Следователи изъяли в офисах документы, финансово-хозяйственные отчеты, допросили руководителей, работников предприятия, установили точный размер задолженности. По словам сотрудников компании, им задолжали по зарплате примерно 40 млн рублей. Кроме того, не были выплачены пособия по декрету, а около 600 рабочих и вовсе остались без средств к существованию.