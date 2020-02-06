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В офисах «Башмилка» прошли обыски: им грозит банкротство, заведено уголовное дело

6 февраля 2020, 03:51
Фото: sledcom.ru
Крупному агрохолдингу республики грозит банкротство в связи с долгами по зарплате - в общей сложности 7,7 млн рублей.

По факту частичной невыплаты зарплаты работникам «Башмилка» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. Следствие убеждено, что в период с мая по август 2019 года в компании в полном объеме не выплачивали гражданам зарплату. Сумма задолженности составила 7,7 млн рублей.

Следователи изъяли в офисах документы, финансово-хозяйственные отчеты, допросили руководителей, работников предприятия, установили точный размер задолженности. По словам сотрудников компании, им задолжали по зарплате примерно 40 млн рублей. Кроме того, не были выплачены пособия по декрету, а около 600 рабочих и вовсе остались без средств к существованию.

Также известно, что Арбитражный суд республики рассматривает дело о банкротстве «Агрохолдинга Башмилк».

Напомним, в агрохолдинг «Башмилк», по данным СПАРК, входят АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», ООО «Башмилк агро», ООО «Чекмагушемолзавод», сбытовая организация ООО «Милка».

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