Предприятие из Башкирии не выплатило своим сотрудникам около 25 млн рублей
Сегодня, 15:38ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Работники предприятия «Звезда» не получали зарплату с мая 2019 года.
В следственном комитете сообщили, что по факту невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия «Звезда» ведомством организовала доследственная проверка. Компания занимается производством строительно-монтажных работ для нужд нефтеперерабатывающих предприятий.
Предварительно известно, уточнили следователи, что в период с мая 2019 года по настоящее время зарплату не платили 191 сотруднику. Общая сумма долга превысила 25 млн рублей.
В настоящий момент следователи опрашивают работников и руководство компании, анализируют отчетность, проводят финансово-экономическое исследование. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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