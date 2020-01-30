Предприятие из Башкирии не выплатило своим сотрудникам около 25 млн рублей

В следственном комитете сообщили, что по факту невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия «Звезда» ведомством организовала доследственная проверка. Компания занимается производством строительно-монтажных работ для нужд нефтеперерабатывающих предприятий.

Предварительно известно, уточнили следователи, что в период с мая 2019 года по настоящее время зарплату не платили 191 сотруднику. Общая сумма долга превысила 25 млн рублей.