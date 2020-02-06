Рак в Башкирии: где им чаще всего болеют, какой вид стал наиболее распространен

По данным ведомства, в некоторых районах Башкирии рак регистрируют чуть чаще, чем в остальных. Речь, например, идет о Бакалинском районе, где на 100 тысяч человек населения приходится 504,7 случаев рака. В Чекмагушевском районе - 458,7 случая на 100 тысяч населения. Архангельском – 453 выявленных случаев.