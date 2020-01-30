Онкоалгоритмы в Башкирии: почему рост числа больных раком добавил врачам оптимизма

Недавняя встреча специалистов в сфере онкологии с журналистами оставила двойственное впечатление. С одной стороны, почти в каждом ответе на вопрос звучала информация о том, что то или иное событие в онкологической службе региона происходит впервые, рассказали, что есть заметные сдвиги к лучшему.

С другой стороны, абсолютно очевидно, что гордиться пока особо нечем, потому что все эти «новшества» являются попытками догнать зарубежных медиков, которые уже много лет успешно используют новые методы борьбы с различными формами рака.

И тем не менее попробуем разобраться в теме вместе со специалистами/

Рак «попятился» назад?

Известный онколог Шамиль Ганцев, много лет руководивший Республиканским онкодиспансером, в конце 2018 года на круглом столе об онкологии в Госсобрании РБ, слушая не слишком радостные (на тот момент) новости об уровне данной сферы, вдруг воскликнул:

- Происходящее сейчас в онкологии я могу охарактеризовать как онкологический хаос. Да какие успехи?! Если у нас онкологию почти всю уничтожили в начале 2000-х годов, её уничтожил бывший министр здравоохранения РФ Зурабов. Пациентов с подозрением на рак долгое время принимали какие угодно врачи (терапевт, хирург, гинеколог и т.д.), но только не онкологи, число которых было сведено к минимуму. Ничего удивительного, что людей на поздних стадиях рака не успевают спасти.

Просто люди намучались в очередях к врачу и откладывали визиты к нему до последнего, когда уже ничего нельзя сделать. И так происходит до сих пор, - в сердцах заявил тогда профессор Ганцев. - Онкологию нельзя «починить на ходу» - лечение раковых больных требует нового подхода.

После того круглого стола прошло чуть больше года, поэтому послушать спикеров по той же теме было очень интересно, тем более, что за год большинство ответственных специалистов сменились.

Сменились и настроения. Если год назад в дискуссии нет-нет да и проскальзывали оттенки отчаяния, то теперь отвечавшие на вопросы чиновники и медики, побывавшие на пресс-завтраке в гостях у издания «КоммерсантЪ-Башкортостан», буквально искрились оптимизмом. И всем своим видом участники диалога показывали, что сознательно вышли на тропу войны с онкологией и уверены в победе. Говорят, что такой настрой может составлять 50% успеха. Но насколько это применимо к онкологии?..

По данным минздрава Башкирии, наша статистика в целом соответствует среднероссийской. По итогам прошлого года было выявлено более 14 тысяч выявленных случаев, на тысячу больше, чем было в 2018 году. В целом рост выявляемости онкозаболеваний - это общемировой тренд. Лидерами в этом печальном рейтинге являются (в порядке убывания): рак груди, рак легких, рак предстательной железы, рак ободочной и прямой кишки.

- Выявляемость рака выросла, и в этом есть большой плюс, - уверенно заявил на пресс-завтраке министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

– Это значит, врачи начали намного активнее работать в данном направлении.

Это касается, прежде всего, терапевтов, которым теперь отведена весьма важная роль. Примерно год назад в Башкирии была введена практика поощрения терапевтов и других специалистов первичного звена, проявивших повышенную онконастороженность и верно определивших признаки онкологии у пациентов. Для них назначена премия в размере 5000 рублей за каждый такой случай. По итогам 2019 года врачи первичного звена выявили 4 320 случаев рака.

Как стало известно недавно, по России в целом сейчас еще только начали вводить доплаты врачам, причем в размере всего 1000 рублей за выявленный случай онкологии на первой стадии. Таким образом врачам первичного звена в Башкирии явно повезло, за каждый выявленный на ранних стадиях случай онкологии они будут получать теперь в сумме 6 тысяч рублей.

- До рака может дожить каждый. Но не каждый доживает, - философски процитировала светил медицины руководитель территориального отделения ФОМС Юлия Кофанова. - Чем раньше выявляют рак, тем лучше. Сейчас можно пройти бесплатно семь скринингов на рак (это анализ кала на скрытую кровь, флюорография легких, КТ – в рамках второго этапа, жидкостная цитология для выявления рака шейки матки, осмотр слизистой кожи, маммография, ФГС), по программе ОМС. Вот только, к сожалению, большое количество населения продолжает игнорировать эту возможность, в том числе в рамках диспансеризации. Раньше такого не было, подобная возможность появилась впервые.

Когда время не лечит, а убивает

В своей довольно продолжительной речи глава минздрава Башкирии Максим Забелин также отметил, что в целом число смертельных исходов у онкобольных Башкирии за год снизилось – с показателя 178,3 случаев до 173,8 на 100 тысяч населения.

В целом по стране такая тенденция также сохраняется. В последние 10 лет наблюдается снижение доли больных, которые умерли в течение первого года после установления диагноза. В 2018-м их было 22,2 процента, в 2017 году — 22,5 процента. Десять лет назад в первый же год умирала почти треть пациентов. Цивилизация медленно, но верно добирается и до наших краев.

Хотя по большому счету смертельные случаи применительно к онкобольным – это, как правило, заболевания, уже перешедшие в непоправимую четвертую стадию. Это значит, что их в свое время просмотрели врачи, либо сами пациенты и их близкие долго игнорировали тревожные симптомы, не подозревая в силу медицинской безграмотности о всей серьезности ситуации.

При этом идея наказывать терапевтов и других специалистов, просмотревших онкологию на ранней стадии, по словам участников пресс-конференции, кажется им чрезмерной.

Когда зашла речь о причинах онкозаболеваний, Максим Забелин изложил вкратце мутационную теорию канцерогенеза, согласно которой изменения происходят в одном гене – а уже от него опухоль проецируется на соседние клетки, таким образом развиваются метастазы. Приводят к этому плохая экология, неправильное питание, вредные привычки и стрессы.

Важную ремарку сделала представитель одной из уфимских частных клиник Дина Сакаева, рассказав об еще одном факторе, провоцирующем рак, - вирусе папилломы человека. Его профилактика при помощи вакцины давно проводится в Австралии и помог свести к минимуму рак гениталий у женщин и мужчин.

Такая вакцина уже стала доступна в Башкирии по цене около 8 тысяч рублей за укол, которых нужно сделать три. Сразу очевидно, что она доступна далеко не всем.

В перспективе, по словам участников встречи, региональные власти планируют закупить вакцины в ограниченном количестве для детей из детдомов и домов ребенка. Обещают сделать это в течение двух-трех лет, но твердых гарантий пока нет.

Наука и жизнь

По словам главврача онкоцентра Аделя Измайлова, в России сейчас многое делается для борьбы с онкозаболеваниями. В частности, идет внушительное вливание средств. Около 80 млрд рублей поступило и будет потрачено на обеспечение лекарствами.

В Башкирии расходы на онкологию также растут в среднем на 1 млрд в год. Если в прошлом году бюджет на онкологию в Башкирии составлял 5,6 млрд рублей, то в 2020 году он вырастет до 7 млрд 254 млн рублей. Соответственно должна вырасти и средняя стоимость лечения одного онкопациента по программе госгарантий: с 88 тысяч рублей в 2019 году за курс лечения в среднем до 112 тысяч рублей – в 2020 году. И далее будет только расти.

- Пациенты больше не будут испытывать дефицит лекарств, в том числе при таргетной терапии, иммунотерапии и адъювантном лечении, - выразил уверенность Адель Измайлов, но при этом уточнил. - Конечно, это не только импортные препараты, но и отечественные дженерики, полноценного доверия к которым пока среди пациентов нет. Однако дженерики, произведенные по стандартам GLP, не уступают оригинальным препаратам.

- Разговоры о том, что какой-то препарат плохо очищен, это разговоры на бытовом уровне, не подкрепленные ничем, - заверил главный внештатный онколог Башкирии Рустем Аюпов. – Любая медицинская организация может сообщить в Росздравнадзор о несоответствии препарата, если с ним действительно что-то не так. После такой обязательной процедуры препарат будет исключен из перечня предоставляемых пациентам.

Радужную картину несколько нарушил корреспондента Медиакорсети о том, нет ли в планах минздрава РБ расширения системы мобильных групп среднего медперсонала, которые выезжали бы к паллиативным онкобольным, чтобы делать болеутоляющий укол, поставить капельницу или оказать еще какую-либо помощь. Судя по отзывам родственников онкопациентов, таких летучих бригад явно недостаточно. И участники круглого стола это отчасти подтвердили.

По словам Максима Забелина, сейчас в Башкирии имеется 38 выездных бригад для оказания медпомощи паллиативным больным. При этом стоит иметь в виду, что среди всех паллиативных больных онкопациенты составляют лишь треть. Есть еще инсультники, люди, страдающие деменцией и прочими недугами. Что же касается услуг сиделок и т.д., эту задачу помогут решить участники проекта «Счастливый возраст», который также прорабатывается на уровне правительства. Достаточно ли этого? Вопрос пока остается открытым.

Без права на ошибку

С кадрами в онкологии сегодня крайне плохо – будь неладен все тот же Зурабов. По данным минздрава Башкирии, сегодня у нас не хватает примерно 120 врачей-онкологов. Основная надежда на выпускников ординатуры.

Ощутимые трудности имеются и с доступом к таким методам диагностики как КТ и МРТ. Износ оборудования составляет 60-70%.

- У нас идет планомерный ремонт и замена существующего оборудования, приобретаются новые аппараты. В данный момент мы нуждаемся в 10 дополнительных аппаратах КТ и 6-7 аппаратах МРТ. Многие привлекают частные клиники. Например, ПЭТ-технологии позволяют одновременно с исследованием уже планировать и лечение онкологии. Сейчас такие исследования оплачиваются частично из бюджета республики, пациенты получают их по квотам. Но в дальнейшем планируется оплачивать в рамках ОМС, - прокомментировал ситуацию Максим Забелин. – Проблемы и с кадрами, и с оборудованием мы рассчитываем решить при поддержке из федерального центра к 2024 году.

…Тем временем, как мы помним из статистических данных, практически каждый день выявляются новые онкобольные. Не все из них доживут до 2024 года. Они уходят – кто-то тихо и незаметно, о чьей-то смерти много пишут в СМИ – как, например, о светлом и талантливом парне Марселе Имангулове, ушедшем около месяца назад.

Поэтому очень хотелось бы, чтобы представители минздрава и других организаций, в компетенции которых решение важных вопросов, рассказывали не только о планах и перспективах, но и прилагали усилия для решения текущих проблем.

На пресс-завтраке предпочитали особо не рассуждать о такой теме, как «человеческий фактор». Например, о таком распространенном явлении, как отказ врачей выписывать лекарства на льготных условиях пациентам, а также об отказе специалистами Фонда соцстраха выдавать средства реабилитации бесплатно – подгузники, пеленки, стомы и прочие приспособления, необходимые для облегчения жизни пациентов с тяжкими диагнозами.

Простой пример: не так давно мы публиковали комментарий общественника, который рассказал, как нужно вести себя онкобольным и их родственникам, чтобы добиться лекарств и технических средств реабилитации, в предоставлении которых им отказывают по разным причинам. По его словам, после статьи ему позвонила мать 12-летнего мальчика с тяжелой стадией рака кишечника, у которой самостоятельно никак не получалось получить бесплатно пеленки и прочие жизненно необходимые средства. Вмешательство общественников помогло – средства реабилитации были тут же выделены.

Проблемы нужно решать здесь и сейчас. И параллельно не забывать планировать и обещать.