В России обезврежена крупная банда автомошенников

Более 300 человек «кинула» организованная группа автомошенников, действовавшая в Белгорода, Курске, Орле и Москве. Преступники, зарегистрировав несколько юридических лиц, открыли несколько салонов подержанных авто. Привлекая выгодными условиями владельцев автомобилей, они брали машины, с документами, на реализацию. После чего бывший хозяин уже не видел ни своего транспортного средства, ни денег за него, сообщает RT.