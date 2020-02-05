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В России обезврежена крупная банда автомошенников

5 февраля 2020, 09:26
Фото: pixabay.com
Полиция пресекла действия автомошенников, которые с 2017 года орудовали в нескольких городах России. Ущерб от их деятельности составил более 100 млн рублей.

Более 300 человек «кинула» организованная группа автомошенников, действовавшая в Белгорода, Курске, Орле и Москве. Преступники, зарегистрировав несколько юридических лиц, открыли несколько салонов подержанных авто. Привлекая выгодными условиями владельцев автомобилей, они брали машины, с документами, на реализацию. После чего бывший хозяин уже не видел ни своего транспортного средства, ни денег за него, сообщает RT.

По данным следствия, от действий злоумышленников пострадали свыше 300 человек, которым нанесен ущерб более 100 млн рублей.

В настоящее время арестованы 6 фигурантов, еще двое находятся в розыске.

#Новости#Ольга Земскова#Происшествия
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