В Приморье изъяли из семьи живущего на ферме ребенка

Отмечается, что инспекторы по делам несовершеннолетних увидели в помещении, где постоянно находился ребенок, загон с животными, а также ветпрепараты и корм для животных в доступных местах. Вещи девочки были разбросаны, из стен торчали провода и сыпалась штукатурка.
Подобные условия проживания были признаны непригодными. Поэтому ребенок был размещен в специальный реабилитационный центр.
Опекун девочки пояснила, что ей было проще проживать с ней на ферме, являющейся местом работы, так как дом находится далеко - на территории села.