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В Приморье изъяли из семьи живущего на ферме ребенка

5 февраля 2020, 10:50
Фото: pixabay.com
В Уссурийском городском округе Приморского края из семьи была изъята трехлетняя девочка. Она проживала вместе со своим опекуном на ферме, в одной комнате с крупным рогатым скотом.

Об этом стало известно 4 февраля, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что инспекторы по делам несовершеннолетних увидели в помещении, где постоянно находился ребенок, загон с животными, а также ветпрепараты и корм для животных в доступных местах. Вещи девочки были разбросаны, из стен торчали провода и сыпалась штукатурка.

Подобные условия проживания были признаны непригодными. Поэтому ребенок был размещен в специальный реабилитационный центр.

Опекун девочки пояснила, что ей было проще проживать с ней на ферме, являющейся местом работы, так как дом находится далеко - на территории села.

#Новости#Ольга Земскова#Происшествия
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