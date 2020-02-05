В Приморье изъяли из семьи живущего на ферме ребенка

Отмечается, что инспекторы по делам несовершеннолетних увидели в помещении, где постоянно находился ребенок, загон с животными, а также ветпрепараты и корм для животных в доступных местах. Вещи девочки были разбросаны, из стен торчали провода и сыпалась штукатурка.