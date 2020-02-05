mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стоимость реконструкции кукольного театра в Уфе увеличилась с 700 до 780 млн рублей

5 февраля 2020, 03:51
Фото: teatrkukol-ufa.ru
По итогам разработки проектно-сметной документации кукольного театра в Уфе стоимость реконструкции увеличилась с 700 до 780 млн рублей.

Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на директора театра Альберта Имамутдинова. Ранее стоимость всех проведенных оценивалась в 700 млн рублей. Связано такое изменение суммы с тем, что в театре полностью завершили проектно-изыскательные работы.

По словам директора театра, документация прошла всю необходимую экспертизу. В настоящее время в минкультуры России уже подана заявка на получение гранта в размере 250 млн рублей. При этом Альберт Имамутдинов при этом отметил, что конкуренция между городами на выделение средств большая, решение о выделении федеральных средств будет принято уже в этом месяце.

В случае положительного ответа, подрядчика для строительных работ начнут выбирать уже в марте. Строительство будет при этом идти в два этапа – будет построено новое здание, после реконструировано уже существующее.

Напомним, что с 1976 года в театре кукол в Уфе ни разу не было капитального ремонта.

Ранее Медиакорсеть писала о том, что в здании Ансамбля Гаскарова в Уфе зрители из-за отсутствия капитального ремонта мерзнут и сидят в куртках в зале.

Материалы по теме
В Уфе назначили нового директора Башкирского театра куколВ Башкирии на капремонт домов выделят 1,8 млрд рублейЖдем капремонт: в здании Ансамбля Гаскарова в Уфе зрители мерзнут и сидят в куртках
#Новости#Надежда Валитова#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48