Стоимость реконструкции кукольного театра в Уфе увеличилась с 700 до 780 млн рублей

По словам директора театра, документация прошла всю необходимую экспертизу. В настоящее время в минкультуры России уже подана заявка на получение гранта в размере 250 млн рублей. При этом Альберт Имамутдинов при этом отметил, что конкуренция между городами на выделение средств большая, решение о выделении федеральных средств будет принято уже в этом месяце.