Стоимость реконструкции кукольного театра в Уфе увеличилась с 700 до 780 млн рублей

Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на директора театра Альберта Имамутдинова. Ранее стоимость всех проведенных оценивалась в 700 млн рублей. Связано такое изменение суммы с тем, что в театре полностью завершили проектно-изыскательные работы.
По словам директора театра, документация прошла всю необходимую экспертизу. В настоящее время в минкультуры России уже подана заявка на получение гранта в размере 250 млн рублей. При этом Альберт Имамутдинов при этом отметил, что конкуренция между городами на выделение средств большая, решение о выделении федеральных средств будет принято уже в этом месяце.
В случае положительного ответа, подрядчика для строительных работ начнут выбирать уже в марте. Строительство будет при этом идти в два этапа – будет построено новое здание, после реконструировано уже существующее.
Напомним, что с 1976 года в театре кукол в Уфе ни разу не было капитального ремонта.
Ранее Медиакорсеть писала о том, что в здании Ансамбля Гаскарова в Уфе зрители из-за отсутствия капитального ремонта мерзнут и сидят в куртках в зале.