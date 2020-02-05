Под Петербургом при столкновении грузовика и фуры погиб человек

Как сообщает издание Newia.ru, 59-летний мужчина, управлявший отечественным транспортным средством, выехал на встречную полосу движения, где врезался в фуру. От полученных травм водитель “Газели” скончался до приезда врачей.
Всего за прошедшие сутки на территории Ленобласти случилось несколько ДТП, среди которых также аварии с летальным исходом.
Так, на автомобильной дороге А120 автомобиль ВАЗ не пропустил грузовик, в результате чего погиб водитель.
На трассе “Скандинавия” грузовик съехал в кювет; пострадал водитель.
Представители ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждают водителей о возможных авариях в связи с неблагоприятными погодными условиями.