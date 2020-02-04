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В Уфе отметят День борьбы с раком полезными мероприятиями

4 февраля 2020, 12:50
Фото: Facebook.com
Школа пациентов соберет тех, кому важна информация о диагностике, лечении и реабилитации онкозаболеваний, а также социальной защите больных.

Сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечается День борьбы с онкологическими заболеваниями. В Уфе медики и общественники приурочили к этому дню комплекс полезных мероприятий.

Одно из них пройдет завтра, 5 февраля, АНО «Равное право на жизнь» совместно с госпиталем «Мать и дитя» проведут занятия в Школе пациентов на тему «Клиника, диагностика, лечение и реабилитация рака молочной железы».

Как сообщили организаторы, планируется выступление таких специалистов в области онкологии, как профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии БГМУ, доктор медицинских наук Дина Сакаева, кандидат медицинских наук Артур Ахметов, врач-онколог и химиотерапевт Азат Назифуллин, врач – нейрохирург, кандидат медицинских наук Амир Курамшин.

Участники встречи смогут задать все интересующие их вопросы. Принять участие во встрече могут все желающие. Начало в 15.00

7 февраля в 14.00 совместно с РКОД пройдет занятие Школы пациентов на тему: «Социальная помощь онкологическим пациентам». Планируются выступления представителей минздрава РБ, территориальных отделений Росздравнадзора, Фонда обязательного медстрахования, Главного Бюро МСЭ по РБ, Фонда соцстраха по РБ, а также Пенсионного фонда по РБ.

В ходе встречи можно будет получить объективную информацию о программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи, об установлении инвалидности и обеспечении техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением, оформлении больничных листов работающим инвалидам, оформлении пенсий по инвалидности, единовременных денежных выплат, наборе социальных услуг инвалидам. Встреча пройдет в диагностическом корпусе Республиканского клинического онкодиспансера, начало в 14.00.

Зарегистрироваться для участия в обоих мероприятиях можно по телефону: (347)216-49-71. доб. 580.

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