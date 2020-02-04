В Уфе отметят День борьбы с раком полезными мероприятиями

В ходе встречи можно будет получить объективную информацию о программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи, об установлении инвалидности и обеспечении техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением, оформлении больничных листов работающим инвалидам, оформлении пенсий по инвалидности, единовременных денежных выплат, наборе социальных услуг инвалидам. Встреча пройдет в диагностическом корпусе Республиканского клинического онкодиспансера, начало в 14.00.