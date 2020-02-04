Последний борт: 368 туристов из Китая вернулись в Уфу

Как сообщили в Роспотребнадзоре республики, последний рейс из курортного китайского города Санья прибыл в башкирскую столицу накануне. На борту были 368 пассажиров.
Ни у кого из них после осмотра врачей не было, к счастью, выявлено подозрения коронавирус. Всего за время разбушевавшейся эпидемии коронавируса с начала года было выявлено девять пассажиров с признаками инфекции. Но ни одно из подозрений также не подтвердилось.
Несмотря на это, круглосуточный санитарный контроль продолжает действовать в уфимском аэропорту. Специалисты также осматривают пассажиров, прилетевших из Таиланда и Вьетнама.
Ранее мы писали о том, что в Башкирии школьник оказался в больнице с подозрением на коронавирус. Как выяснилось, восьмиклассник с родителями отдыхал на острове Хайнань в Китае.