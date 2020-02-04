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Последний борт: 368 туристов из Китая вернулись в Уфу

4 февраля 2020, 03:57
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
В настоящее время авиасообщение с Китаем полностью прекращено.

Как сообщили в Роспотребнадзоре республики, последний рейс из курортного китайского города Санья прибыл в башкирскую столицу накануне. На борту были 368 пассажиров.

Ни у кого из них после осмотра врачей не было, к счастью, выявлено подозрения коронавирус. Всего за время разбушевавшейся эпидемии коронавируса с начала года было выявлено девять пассажиров с признаками инфекции. Но ни одно из подозрений также не подтвердилось.

Несмотря на это, круглосуточный санитарный контроль продолжает действовать в уфимском аэропорту. Специалисты также осматривают пассажиров, прилетевших из Таиланда и Вьетнама.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии школьник оказался в больнице с подозрением на коронавирус. Как выяснилось, восьмиклассник с родителями отдыхал на острове Хайнань в Китае.

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