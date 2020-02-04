Последний борт: 368 туристов из Китая вернулись в Уфу

Ни у кого из них после осмотра врачей не было, к счастью, выявлено подозрения коронавирус. Всего за время разбушевавшейся эпидемии коронавируса с начала года было выявлено девять пассажиров с признаками инфекции. Но ни одно из подозрений также не подтвердилось.