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Башкирия оказалась в «красной зоне» по ограничению свободы в интернете

4 февраля 2020, 11:10
Фото: roskomsvoboda.org
Правозащитная организация «Агора» совместно с «РосКомСвободой» представили доклад на тему прав и свобод в интернете.

За 2019 год на территории республики выросли случаи давления на свободу интернета и преследования пользователей глобальной сети, сообщается в совместном докладе правозащитной организации «Агора» и общественной организации «РосКомСвобода». Информация об этих случаях собиралась из открытых источников — официальные отчеты о деятельности госорганов, заключения экспертов, СМИ, соцсети и т. д.

Всего, согласно докладу, в 2019 году в Башкирии произошло 155 случаев ограничения цифровой свободы. Среди них — три случая вмешательства в работу журналистов, а именно — задержание директора портала ProUfu.ru Рината Рахимова и иск к радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» от Исполкома Всемирного курултая башкир.

При этом, авторы доклада отмечают, что давление в интернете становится все изощреннее. «Репрессии в Рунете стали менее массовыми, но более точечными, в целом же число ограничений доступа к информации со стороны госорганов выросло за 2019 год на 70%», — сообщается в нем.

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