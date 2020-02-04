Башкирия оказалась в «красной зоне» по ограничению свободы в интернете

При этом, авторы доклада отмечают, что давление в интернете становится все изощреннее. «Репрессии в Рунете стали менее массовыми, но более точечными, в целом же число ограничений доступа к информации со стороны госорганов выросло за 2019 год на 70%», — сообщается в нем.