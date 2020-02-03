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В Башкирии школьник оказался в больнице с подозрением на коронавирус

3 февраля 2020, 13:50
Фото: Ведомости
Как выяснилось, восьмиклассник с родителями отдыхал на острове Хайнань в Китае.

В Башкирии в больницу доставлен подросток с подозрением на коронавирус, стало известно Медиакорсети от нескольких врачей-инфекционистов. Оказывается, восьмиклассник со своими родителями летал на отдых в китайский остров Хайнань.

Недомогание мальчик почувствовал, когда семья вернулась на родину. Когда его состояние стало ухудшаться, его увезли в инфекционную больницу. Врачи уточняют, что его анализы будут готовы в течение нескольких дней.

Ранее с подозрением на коронавирус были госпитализированы два человека. К счастью, диагноз у них не подтвердился.

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