В Башкирии школьник оказался в больнице с подозрением на коронавирус

В Башкирии в больницу доставлен подросток с подозрением на коронавирус, стало известно Медиакорсети от нескольких врачей-инфекционистов. Оказывается, восьмиклассник со своими родителями летал на отдых в китайский остров Хайнань.
Недомогание мальчик почувствовал, когда семья вернулась на родину. Когда его состояние стало ухудшаться, его увезли в инфекционную больницу. Врачи уточняют, что его анализы будут готовы в течение нескольких дней.
Ранее с подозрением на коронавирус были госпитализированы два человека. К счастью, диагноз у них не подтвердился.