Ливинский показал Новаку и Борисову образцы новейшего отечественного оборудования

Совещание происходило в режиме видеоконференц-связи. Главы филиалов выступили с отчетом о работе компаний, которые представлены в 80 российских регионах. Они рассказали, что сейчас ситуация стабильная и находится под контролем: энергетики не допускают аварий на сетях, несмотря на неблагоприятные погодные условия в некоторых субъектах РФ. Об этом пишут «Новые известия».