Ливинский показал Новаку и Борисову образцы новейшего отечественного оборудования

Совещание происходило в режиме видеоконференц-связи. Главы филиалов выступили с отчетом о работе компаний, которые представлены в 80 российских регионах. Они рассказали, что сейчас ситуация стабильная и находится под контролем: энергетики не допускают аварий на сетях, несмотря на неблагоприятные погодные условия в некоторых субъектах РФ. Об этом пишут «Новые известия».
Юрий Борисов поблагодарил «Россети», которые обеспечивают отсутствие технологических сбоев, и отметил, что в 2020 году необходимо увеличить эффективность всего электрохозяйства.
По словам Павла Ливинского, в рамках долгосрочного проекта «Цифровая трансформация 2030» «Россети» активно внедряют отечественное оборудование и ПО.
"Благодаря цифровизации значительно увеличивается контроль над электросетями, поэтому они должны переводиться на цифру в приоритетном порядке", - сказал глава Минэнерго Александр Новак.
Ливинский отметил, что пилотные проекты, реализуемые «Россетями» в рамках цифровизации, демонстрируют успехи. Эти проекты базируются на использовании разработок российских предприятий, в частности оборонно-промышленного комплекса. "«Россети» - важнейший заказчик этой продукции", - подчеркнул глава энергокомпании.
"Чтобы успешно реализовать проект цифровой трансформации, нужно активно развивать отечественную компонентную базу, создавать конкурентоспособные производства и центры цифровой компетенции", - подытожил глава «Россетей».