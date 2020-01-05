В Уфе после каникул можно будет сдать елки на переработку

Posted 5 января 2020, 10:21
Published 5 января 2020, 10:21
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
Экологическая акция по утилизации новогодних елей «Ёлки в щепки» в башкирской столице проводится в рамках нацпроекта «Экология», утвержденного майским указом Владимира Путина. Акция пройдет 11, 12, 18 и 19 января.
Специалисты Минлесхоза Башкирии пояснили, что главная цель акции — это привлечение внимания горожан к проблеме раздельного сбора отходов и последующее использование елок в качестве вторичного сырья. Деревья отправят на перерабатывающее предприятие, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.
Елки, сосны, пихты и ели можно будет сдать по следующим адресам:
В Демском районе — на ул. Магистральной 2а и Столярова 2.
В Калининском районе — на ул. Машиностроителей 4, ул. Глинки 7, ул. Зеленая 1, Мушникова 11, ул. Гвардейская 58/1.
В Кировском районе — на ул. Испытателей 21, Дуванский бульвар 22/2, С. Перовской 21/3.
В Ленинском районе — на ул. Силикатная 20, Ирендык (рядом с домом № 4), Артезинская 18, Коммунистическая 5.
В Октябрьском районе — на ул. Гагарина 10/2 и 50/1, Зорге 44, 50 лет СССР 44, ул. Невского у стадиона «Строитель», ул. Комарова у стадиона «Нефтяник», пр. Октября у фонтана на ГДК.
В Советском районе — напротив СОШ № 108 (Менделеева 177/3), у детской стоматологической поликлиники № 3 (50-летия Октября 16/1), напротив дома по ул. Менделеева 171, только 18 января — в ТК «Купец» (б-р Х.Давлетшной 11/1) и ТК «Аркада» (Губайдуллина 6).
Как отметили в пресс-службе городской администрации, в январе прошлого года в рамках аналогичной акции («Елочная утилизация») в Уфе за два дня было собрано около тысячи деревьев, которые были направлены на вторичную переработку.