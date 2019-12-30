Почему «польский вопрос» стал предметом ожесточенных споров между Россией и Европой

Posted 30 декабря 2019, 11:17
Published 30 декабря 2019, 11:17
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
В резолюции Европарламента прямо говорится о «двух тоталитарных режимах» и о том, что СССР к развязыванию войны приложил усилий не меньше, чем нацистская Германия. Аналитики отмечают, что в ОБСЕ подобную резолюцию выносили еще в 2009 году, но тогда заметной реакции не последовало. Сейчас же такое отношение к России как к правопреемнику СССР незамеченным не осталось. Но ответ прилетел не чиновникам Европарламента, а Польше. На расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньёй» за поддержку Гитлера и его идей высылки евреев в Африку.
Это вызвало цепную реакцию: посла России вызвали в МИД Польши для прояснения позиции. МИД России высказал сожаления в связи с тем, что в Чехии в начале декабря парламент утвердил 21 августа Днем памяти жертв вторжения 1968 года (тогда силами армий стран Варшавского договора были пресечены реформы, направленные на усиление независимости Чехословакии). В ответ президент Чехии Милош Земан допустил отмену приезда в Москву на празднование 75-летия победы.
Официальная позиция Москвы следующая: Германия первой напала на Польшу, Германия первой вторглась в СССР. А СССР тут ни при чём, даже пакт о ненападении с Германией подписали последними. По мнению министра культуры Владимира Мединского, пакт Молотова-Риббентропа и вовсе был вершиной дипломатии. При этом эксперты-историки с этим не согласны. В этом контексте попытки выставить Польшу агрессором и оправдать все решения советских властей выглядят довольно странно.
Поэтому вполне очевидна потребность разобраться в событиях Второй мировой войны с точки зрения исторических фактов.
Подробнее — в эксклюзивном интервью «Новых известий» с историком, писателем и публицистом Марком Солониным.