Почему «польский вопрос» стал предметом ожесточенных споров между Россией и Европой

В резолюции Европарламента прямо говорится о «двух тоталитарных режимах» и о том, что СССР к развязыванию войны приложил усилий не меньше, чем нацистская Германия. Аналитики отмечают, что в ОБСЕ подобную резолюцию выносили еще в 2009 году, но тогда заметной реакции не последовало. Сейчас же такое отношение к России как к правопреемнику СССР незамеченным не осталось. Но ответ прилетел не чиновникам Европарламента, а Польше. На расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньёй» за поддержку Гитлера и его идей высылки евреев в Африку.