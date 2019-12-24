Женщину из Башкирии грозились уволить за рассказ о полученной на работе травме

Инспекторам гострудинспекции удалось выяснить, что менеджер по сборке интернет-заказов упала со стремянки на складе хранения с пятиметровой высоты. Ее начальство запретило рассказывать о произошедшем под угрозой увольнения и по той же причине отказалось вызывать скорую помощь. Девушку доставили в больницу на такси. Врачи диагностировали у нее перелом поперечного отростка поясничного позвонка.