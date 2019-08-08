Предприятия Роскосмоса варят пиво, делают санки и производят арматуру

Переход технологий из оборонно-промышленного комплекса или из космонавтики в сектор товаров повседневного пользования — естественный и нужный процесс, иначе не было бы точных навигаторов, миниатюрных цифровых камер и т. д.

При этом для самих предприятий такое производство — иногда единственный способ выжить. Независимый эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич отмечает: «Если продукция соответствует уровню предприятия, если её производство идёт не в ущерб для основной продукции, если не ведёт к срывам сроков, то это нормально». Но соответствуют ли домашние батареи и аппарат для рогаликов уровню предприятий космической отрасли?

Стоит отметить, что побочная продукция, на которую сейчас делает упор глава ведомства Дмитрий Рогозин, сможет обеспечить светлое будущее отечественной космонавтике. Мировая практика показывает, что предприятия, занимающиеся своим делом, оказываются эффективнее тех, которые берутся за все подряд. Дело не только в сложности управления многопрофильным предприятием, но и в особенностях космических технологий.