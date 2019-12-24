В Уфе в каникулы будут проверять подозрительных граждан при помощи металлодетекторов

Сегодня, 24 декабря, на оперативном совещании в администрации Уфы подробно рассказали о том, какие меры безопасности будут приняты в городе в период новогодних и рождественских праздников.
Начальник Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов изложил специально разработанный план обеспечения комплексной безопасности.
По его словам, ежесуточно в городе будут дежурить 107 единиц техники и 538 человек личного состава спасателей, к работе подключатся и сотрудники Центра общественной безопасности. Особое внимание они обратят на наиболее посещаемые ледовые городки. На 15-и из них будут работать 55 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный город».
Особое внимание обещают уделять предупреждению травматизма при катании с горок.
Для обеспечения безопасности празднования Рождества Христова спланировано дежурство спасателей. специалистов Центра общественной безопасности и других стражей порядка возле 18 православных храмов с 20.00 часов 6 января до 07.00 часов 7 января.
Врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Уфе Ильдус Шангареев дополнил, что наряды полиции станут дежурить во время каникул на 32 ледовых городках и в 18 храмах и церквях в Уфе.
Уже сейчас 13 ледовых городков взяты под круглосуточную охрану, 15 городков патрулируются силами участковых, патрульно-постовыми нарядами, 4 городка – силами отделов полиции №2, 3, 6, 11 и Центра общественной безопасности города.
Общественные места, наиболее популярные у горожан в каникулы, будут обследованы с применением служебно-розыскных собак на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также будет организован досмотр граждан с применением металлодетекторов.