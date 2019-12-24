mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе в каникулы будут проверять подозрительных граждан при помощи металлодетекторов

24 декабря 2019, 05:08
Фото: ufacity.info
В усиленном режиме готовы работать спасатели и полиция.

Сегодня, 24 декабря, на оперативном совещании в администрации Уфы подробно рассказали о том, какие меры безопасности будут приняты в городе в период новогодних и рождественских праздников.

Начальник Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов изложил специально разработанный план обеспечения комплексной безопасности.

По его словам, ежесуточно в городе будут дежурить 107 единиц техники и 538 человек личного состава спасателей, к работе подключатся и сотрудники Центра общественной безопасности. Особое внимание они обратят на наиболее посещаемые ледовые городки. На 15-и из них будут работать 55 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный город».

Особое внимание обещают уделять предупреждению травматизма при катании с горок.

Для обеспечения безопасности празднования Рождества Христова спланировано дежурство спасателей. специалистов Центра общественной безопасности и других стражей порядка возле 18 православных храмов с 20.00 часов 6 января до 07.00 часов 7 января.

Врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Уфе Ильдус Шангареев дополнил, что наряды полиции станут дежурить во время каникул на 32 ледовых городках и в 18 храмах и церквях в Уфе.

Уже сейчас 13 ледовых городков взяты под круглосуточную охрану, 15 городков патрулируются силами участковых, патрульно-постовыми нарядами, 4 городка – силами отделов полиции №2, 3, 6, 11 и Центра общественной безопасности города.

Общественные места, наиболее популярные у горожан в каникулы, будут обследованы с применением служебно-розыскных собак на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также будет организован досмотр граждан с применением металлодетекторов.

Более подробно о программе празднования Нового года в Уфе мы писали ранее.

Материалы по теме
Власти Уфы решили постепенно отучать горожан наряжать на Новый год живые елиДеды Морозы, Снегурки и Элвин Грей: в мэрии рассказали, как Уфа отпразднует Новый годГаджеты стали самым нежелательным подарком для россиян на Новый год
#Новости#Безопасность#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44