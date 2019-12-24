В Уфе в каникулы будут проверять подозрительных граждан при помощи металлодетекторов

По его словам, ежесуточно в городе будут дежурить 107 единиц техники и 538 человек личного состава спасателей, к работе подключатся и сотрудники Центра общественной безопасности. Особое внимание они обратят на наиболее посещаемые ледовые городки. На 15-и из них будут работать 55 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный город».