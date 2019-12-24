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В Уфе предприятия не освоили 800 млн рублей

24 декабря 2019, 11:55
Фото: Mkset.ru
Об этом говорилось на оперативном совещании в муниципалитете Уфы.

Начальник финансового управления уфимской администрации Гульнара Валиева рассказала, что муниципальные городские предприятия не освоили порядка 800 млн рублей.

По данным управления, финансирование к настоящему моменту уже завершилось, и профильные ведомства и министерства уже требуют объяснений, почему до сих пор нет отчета, который должен был быть готов до 20 декабря.

Валиева также коснулась вопроса выплаты зарплат работника бюджетной сферы. Она отметила, что по приказу федерального казначейства, выплаты должны быть сделаны до конца декабря, без переноса на январь.

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