В Башкирии могут осудить медиков, отправивших на принудительное лечение пациента

В профсоюзе медицинских работников сообщили, что межрайонный суд Кумертау в предоставленных документах врачей не нашел веских оснований о наличии психиатрического заболевания у больного, которое требовало бы стационарного принудительного лечения. «Хотя в апреле этот же суд, а затем в июне Верховный суд РБ встал на сторону медиков», – отмечается в релизе профсоюза.
Напомним, в начале апреля пациент, который находился на учете в психоневрологическом диспансере Кумертау с 2015 года обратился за разрешением на ношение оружия. Врачебная комиссия приняла решение о его госпитализации. По словам представителей профсоюза медицинских работников, пациент вел себя при этом неадекватно, и вынудил вызвать врача наряд.
Позже администрация психдиспансера подала в суд документы о госпитализации, а родственники пациента в ответ обратились в следком с обвинением медиков в попытке незаконного размещения больного в стационар. В связи с этим в отношении врачей возбудили уголовные дела.
Сообщается, что в июне Верховный суд встал на сторону врачей и медсестр, а позже в конце ноября Кассационный суд в Самаре нашел процессуальные нарушения, после чего дело было направлено на повторное рассмотрение. В начале декабря суд принял решение не вставать на сторону медиков.
«Врачей психоневрологического диспансера Кумертау могут привлечь к уголовной ответственности за незаконную попытку поместить больного в стационар. А пока суд да дело, последний раз стационарное лечение пациент проходил полтора года назад, с октября 2019 года он не посещает лечащего психиатра, и не получает регулярного амбулаторного лечения», – отмечают юристы правового отдела Республиканской организации профсоюза здравоохранения.
В то же время врачи отмечают, что состояние пациента ухудшается из-за отсутствия лечения.