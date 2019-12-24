В Башкирии могут осудить медиков, отправивших на принудительное лечение пациента

«Врачей психоневрологического диспансера Кумертау могут привлечь к уголовной ответственности за незаконную попытку поместить больного в стационар. А пока суд да дело, последний раз стационарное лечение пациент проходил полтора года назад, с октября 2019 года он не посещает лечащего психиатра, и не получает регулярного амбулаторного лечения», – отмечают юристы правового отдела Республиканской организации профсоюза здравоохранения.