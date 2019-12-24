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В Башкирии могут осудить медиков, отправивших на принудительное лечение пациента

24 декабря 2019, 06:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
В то же время, пока идут суды, мужчина уже полгода не лечится от психиатрического заболевания.

В профсоюзе медицинских работников сообщили, что межрайонный суд Кумертау в предоставленных документах врачей не нашел веских оснований о наличии психиатрического заболевания у больного, которое требовало бы стационарного принудительного лечения. «Хотя в апреле этот же суд, а затем в июне Верховный суд РБ встал на сторону медиков», – отмечается в релизе профсоюза.

Напомним, в начале апреля пациент, который находился на учете в психоневрологическом диспансере Кумертау с 2015 года обратился за разрешением на ношение оружия. Врачебная комиссия приняла решение о его госпитализации. По словам представителей профсоюза медицинских работников, пациент вел себя при этом неадекватно, и вынудил вызвать врача наряд.

Позже администрация психдиспансера подала в суд документы о госпитализации, а родственники пациента в ответ обратились в следком с обвинением медиков в попытке незаконного размещения больного в стационар. В связи с этим в отношении врачей возбудили уголовные дела.

Сообщается, что в июне Верховный суд встал на сторону врачей и медсестр, а позже в конце ноября Кассационный суд в Самаре нашел процессуальные нарушения, после чего дело было направлено на повторное рассмотрение. В начале декабря суд принял решение не вставать на сторону медиков.

«Врачей психоневрологического диспансера Кумертау могут привлечь к уголовной ответственности за незаконную попытку поместить больного в стационар. А пока суд да дело, последний раз стационарное лечение пациент проходил полтора года назад, с октября 2019 года он не посещает лечащего психиатра, и не получает регулярного амбулаторного лечения», – отмечают юристы правового отдела Республиканской организации профсоюза здравоохранения.

В то же время врачи отмечают, что состояние пациента ухудшается из-за отсутствия лечения.

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