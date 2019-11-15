Диагнозу вопреки: в Башкирии врачей обвиняют в незаконной госпитализации психбольного

В республиканском профсоюзе медработников сообщают, что исполняющий обязанности регионального прокурора выступил с требованием отменить принудительную госпитализацию психиатрического больного из Кумертау.

В пресс-службе профсоюза отмечают, что в случае, если Кассационный суд в Самаре примет сторону прокурора, уголовное дело в отношении трех врачей и медсестры может обернуться для них реальным сроком.

«В начале апреля за разрешением на ношение оружия обратился пациент, находящийся с 2015 года на учете в психоневрологическом диспансере Кумертау. По результатам обследования врачебная комиссия приняла решение о госпитализации. Больной от добровольной госпитализации отказался, вел себя не адекватно, представляя опасность для окружающих. Врач вызвала по тревожной кнопке наряд милиции, больной из поликлиники сбежал», – передает суть конфликта профсоюз.

Отмечается, что администрация психдиспансера направила документы в суд о госпитализации, а родственники пациента в ответ обратились в следком, обвинив медиков в попытке незаконного размещения больного в стационар. В связи с их обращением в отношении врачей возбудили уголовное дело по двум статьям (128 и 303 УК РФ).

Сообщается, что 12 апреля было вынесено решение о недобровольной госпитализации, а в июне Верховный суд встал на сторону врачей и медсестры. Однако, отмечают представители профсоюза, психиатрический больной в то же время не получает никакого лечения уже с апреля.

«Для нас врачей ответ очевиден - больной нуждается в дополнительном обследовании и лечении в стационаре. Мы не можем гарантировать, что дома родственники обеспечивают надлежащее лечение, лекарства ему они не выписывают, а психические расстройства усугубляются, – прокомментировала заведующая психоневрологическим диспансером Кумертау Арина Борисова.

В профсоюзе считают, что в последнее время наметилась опасная тенденция – возбуждать в отношении врачей уголовные дела, и часто судебная практика не на их стороне.

Медиакорсеть сообщала о подобных случаях. В частности, хирургу Белорецкой районной клинической больницы устроили настоящую травлю в социальных сетях из-за того, что врач отказался принимать больного, который пришел в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Тогда главврач больницы Евгений Кустов заступился за своего коллегу.