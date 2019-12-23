В Башкирии пенсионеров из деревень и сел будут доставлять в больницы бесплатно

В пресс-службе Курултая Башкирии сообщили, что в республике принят закон, согласно которому в перечень социальных услуг войдет также доставка пенсионеров старшее 65 лет в медицинские организации. Уточняется, что речь идет о жителях республики преклонного возрасте, которые проживают в деревнях и селах.
По мнению председателя Курултая региона Константина Толкачева, этот вопрос назревал уже давно, так как в сельской местности добраться до медучреждений – настоящая проблема из-за больших расстояний от больниц до населенных пунктов. Особенно эта проблема актуальна для пожилых людей.
Власти региона рассчитывают, что эта услуга станет существенной поддержкой для пожилых жителей, коорым нужна медицинская помощь.