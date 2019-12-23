В Башкирии пенсионеров из деревень и сел будут доставлять в больницы бесплатно

По мнению председателя Курултая региона Константина Толкачева, этот вопрос назревал уже давно, так как в сельской местности добраться до медучреждений – настоящая проблема из-за больших расстояний от больниц до населенных пунктов. Особенно эта проблема актуальна для пожилых людей.