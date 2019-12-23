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В Башкирии пенсионеров из деревень и сел будут доставлять в больницы бесплатно

23 декабря 2019, 07:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Депутаты Курултая республики приняли поправки в закон о социальном обслуживании.

В пресс-службе Курултая Башкирии сообщили, что в республике принят закон, согласно которому в перечень социальных услуг войдет также доставка пенсионеров старшее 65 лет в медицинские организации. Уточняется, что речь идет о жителях республики преклонного возрасте, которые проживают в деревнях и селах.

По мнению председателя Курултая региона Константина Толкачева, этот вопрос назревал уже давно, так как в сельской местности добраться до медучреждений – настоящая проблема из-за больших расстояний от больниц до населенных пунктов. Особенно эта проблема актуальна для пожилых людей.

Власти региона рассчитывают, что эта услуга станет существенной поддержкой для пожилых жителей, коорым нужна медицинская помощь.

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#Новости#Больницы#Больница#Алия Фатхиева#Общество
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